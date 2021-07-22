Медицина

14:05 22.07.2021

В Киевской области открыли еще 4 центра вакцинации населения от коронавируса

1 мин читать
В Киевской области открыли еще 4 центра вакцинации населения от коронавируса

В 4 населенных пунктах Киевской области открыли новые центры массовой вакцинации населения от коронавируса, учреждения заработали в Буче, Фастове, Макарове и Василькове, заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Вчера мы анонсировали работу 11 центров массовой вакцинации. Сегодня их уже 15. Будем и дальше работать над тем, чтобы расширять эту сеть. Это позволит как можно большему количеству наших жителей получить прививку от коронавируса", - цитирует Володина пресс-служба Киевской ОГА.

Уточняется, что центры массовой вакцинации населения работают уже в 12 населенных пунктах региона: по одному в городах Буча, Васильков, Фастов, Бровары, Борисполь, Обухов, Богуслав, Славутич, Украинка и Яготин, а также в пгт Макаров.

При этом в Белой Церкви работает 4 центра массовой вакцинации населения.

 

Теги: #киевская_область #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 22.07.2021
Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

06:55 22.07.2021
В Греции проходят протесты из-за обязательной вакцинации медработников от COVID-19

В Греции проходят протесты из-за обязательной вакцинации медработников от COVID-19

21:01 21.07.2021
В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

20:13 21.07.2021
Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

16:50 21.07.2021
Киевская область первой в Украине создаст единую базу геопространственных данных для развития туризма

Киевская область первой в Украине создаст единую базу геопространственных данных для развития туризма

09:06 21.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

11:21 20.07.2021
Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

09:37 20.07.2021
Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

09:08 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

09:05 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

В ЮАР будут производить вакцину Pfizer против COVID-19

Кабмин разрешил провести реорганизацию нескольких учреждений Нацакадемии меднаук

Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль

Использование 15 доз из мультидозового флакона ковидной вакцины Moderna позволит получить почти 143 тыс. дополнительных доз - Минздрав

На Закарпатье завершили реконструкцию приемного отделения Центральной районной больницы в Хусте

Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА