В Киевской области открыли еще 4 центра вакцинации населения от коронавируса

В 4 населенных пунктах Киевской области открыли новые центры массовой вакцинации населения от коронавируса, учреждения заработали в Буче, Фастове, Макарове и Василькове, заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Вчера мы анонсировали работу 11 центров массовой вакцинации. Сегодня их уже 15. Будем и дальше работать над тем, чтобы расширять эту сеть. Это позволит как можно большему количеству наших жителей получить прививку от коронавируса", - цитирует Володина пресс-служба Киевской ОГА.

Уточняется, что центры массовой вакцинации населения работают уже в 12 населенных пунктах региона: по одному в городах Буча, Васильков, Фастов, Бровары, Борисполь, Обухов, Богуслав, Славутич, Украинка и Яготин, а также в пгт Макаров.

При этом в Белой Церкви работает 4 центра массовой вакцинации населения.