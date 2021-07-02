И.о. главы НСЗУ Виленский прекратил участие в конкурсе на главу Нацслужбы

И. о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский прекратил участие в конкурсе на главу службы.

"Вышел из конкурса", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Виленский отметил, что за последние полтора года НСЗУ ощущала внешнее воздействие, в том числе связанные с четырьмя конкурсами на должность главы.

Он сообщил, что не будет принимать участия в собеседовании финалистов конкурса на главу НСЗУ с министром здравоохранения, которое запланировано на пятницу (ориентировочно в 14.00) и намерен покинуть службу.

"Нужно перезагрузиться", - сказал он.

Как сообщалось, в финал последнего конкурса на главу НСЗУ прошли Виленский, и.о. заместителя НСЗУ Татьяна Бойко, основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов.