Медицина

17:31 30.06.2021

Профильный комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

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Профильный комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях.

Соответствующий законопроект №5596, разработанный депутатами разных фракций, комитет принял на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает необходимость соблюдения международно-правовых обязательств Украины относительно обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержание ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%

Законопроект предлагает, в частности, создать нормативные условия для законного оборота конопли, в частности для использования в медицинской практике и научно-технической деятельности, установить требования и определить особенности контролируемого обращения конопли в определенных сферах деятельности в соответствии с требованиями международного права, урегулировать вопросы, касающиеся организации деятельности по обороту конопли на каждом этапе такого оборота, включая, в том числе, операции по ввозу/вывозу/транспортировке по территории Украины, хранения и реализации конопли.

Также законопроект определит требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли, определит и урегулирует распределение функций и полномочий контролирующих органов, обеспечивающих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, по контролю за использованием конопли в определенных законом целях.

По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях, способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения в сфере паллиативной медицины, методы которой, в частности, базируются на применении медицинских конопли.

Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.

Законопроект предусматривает внесение изменений в основы законодательства Украины о здравоохранении относительно закрепления права человека на доступ к необходимым лекарственным средствам, включая, среди прочего, и наркосодержащие средства и/или психотропные вещества и прекурсоры, закон "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" относительно обеспечения возможности использования растений рода конопля в промышленных, научных и медицинских целях, закон "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно включения в этот перечень разрешения на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1.

Теги: #медицина #законопроект #конопля
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