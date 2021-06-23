В Украине началось всеукраинское исследование иммунного статуса

В Украине с 7 июня началось всеукраинское исследование иммунного статуса к COVID-19.

Как сообщает пресс-служба медицинской лаборатории "Дила", выступающей партнером этого исследования, в целом к исследованию приглашено около 9 тыс. людей по всей Украине, у них будет отобрано более 6 тыс. образцов.

Участники исследования отбираются случайным образом, а участие является добровольным и анонимным. Приобщиться к исследованию по собственному желанию невозможно.

Кроме того, из исследования иммунного статуса к COVID-19 будут исключены вакцинированные лица.

Работа мобильных бригад и отбор образцов крови в ходе исследования продлятся в течение четыре-шесть недель. Анализ данных будет проведен в период с июля по август 2021 года. Окончательный отчет по исследованию будет опубликован ориентировочно в сентябре.

Цель исследования - определить уровень распространенности антител к SARS-CoV-2 среди взрослого населения Украины. Это позволит оценить интенсивность распространения эпидемии COVID-19 и определить наиболее пораженные группы населения (по возрасту, полу, территории проживания и т.п.) к вирусу SARS-CoV-2.

Проект реализуют ООО "МЛ "Дила", Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, общественная организация "Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко", частное предприятие "Центр социальных экспертиз им. Ю. Саенко" и Общество Красного Креста Украины, которые совместно со Всемирным банком финансируют проведение исследования.

Исследование позволит определить у участников наличие или отсутствие антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2. Кроме того, в рамках исследования будет проведен опрос украинцев относительно их опыта заболевания COVID-19, поведения во время эпидемии, соблюдения карантинных норм, а также социально-демографических факторов, которые могут повлиять на заражение. Опрос будет проводиться профессиональными интервьюерами параллельно с забором крови.

Результаты исследования будут использованы СНБО, Минздравом, ЦОЗ, другими государственными учреждениями и общественными организациями для определения реальных масштабов распространения COVID-19 и планирования дальнейших противоэпидемических и профилактических мероприятий.

"Дила" выступает медицинским партнером исследования, предоставляет оборудование и расходные материалы для медработников, проводит обучение персонала, привлеченного в исследовании, и их сопровождение во время полевых работ. Кроме того, "Дила" обеспечивает доставку образцов из населенных пунктов и проведение анализа собранного биоматериала на антитела к SARS-CoV-2.