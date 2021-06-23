В Украину в июле поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19 – Кузин
В июле в Украину суммарно поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Всего в июле планируется к поставке на уровне страны около 7,7 млн доз вакцин", - сказал он в среду в ходе онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".
Кузин отметил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок в настоящее время изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин, в частности китайской Coronavac, которая закупается по новому контракту британским закупочным агентством Crown Agents.
"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac - ИФ) хороший срок годности", - сказал он.