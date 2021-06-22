Медицина

12:50 22.06.2021

Минздрав намерен запустить кабинет пациента в "Дие" осенью

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Минздрав намерен запустить кабинет пациента в "Дие" осенью

Министерство здравоохранения работает над запуском кабинетов пациента на базе портала "Дия" осенью этого года, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

"Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны, в частности мы говорим о "Дие". Это позволит проводить скрининговые программы, четко отслеживать, кто проходит программы, какие врачи их предлагают", - сказал он.

По словам министра, скрининговые программы предусматривают ежегодный медосмотр семейным врачом для людей старше 55 лет и рекомендации прохождения некоторых скрининговых процедур: регулярный мониторинг анализа крови и скрининговые программы, в том числе относительно раннего выявления рака прямой кишки и молочной железы.

Ляшко добавил, что министерство намерено внедрить мотивационные стимулы для таких программ.

"Дополнительно к этому кабинету пациента мы хотим внедрить мотивационные стимулы – для семейных врачей и для людей, которые проходят ежегодные медобследования. Это могут быть предложения в спортзалах, бассейнах, другие мотивационные пакеты. В этом году мы запускаем мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний. В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", - сказал министр.

Теги: #ляшко #пациент #минздрав #дия
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