Медицина

11:30 11.06.2021

COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера - исследование

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COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера - исследование

Ученые Клиники Кливленда (США) выявили механизм, с помощью которого COVID-19 может оказывать длительное воздействие на функцию мозга, говорится в сообщении медицинского центра.

Ученые с помощью искусственного интеллекта изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19, измерив близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и теми генами и белками, которые связаны с несколькими неврологическими заболеваниями.

Исследователи также проанализировали генетические факторы, которые позволили SARS-COV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.

"В то время как исследователи нашли мало доказательств того, что вирус нацелен непосредственно на мозг, они обнаружили тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, в первую очередь с болезнью Альцгеймера, указывая на пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера", - говорится в сообщении.

Специалисты изучили потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера, и обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

"Эти данные указывают на то, что вирус может воздействовать на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и повреждении микрососудов мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера", - отмечает ведущий автор исследования Фейсюн Чен (Feixiong Cheng).

Исследователи также обнаружили, что у людей с аллелем APOE E4/E4, самым большим генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера, снижалась экспрессия генов противовирусной защиты, что могло сделать этих пациентов более восприимчивыми к COVID-19.

"В конечном счете мы надеемся проложить путь для исследований, которые приведут к тестируемым и измеримым биомаркерам, которые смогут идентифицировать пациентов с самым высоким риском неврологических осложнений с COVID-19", - сказал доктор Фейсюн Чен.

Теги: #сша #исследование #коронавирус
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