Медицина

12:31 08.06.2021

Два центра вакцинации населения от коронавируса в Киевской области заработают в ближайшие выходные – ОГА

1 мин читать
Два центра вакцинации населения от коронавируса в Киевской области заработают в ближайшие выходные – ОГА

В Киевской области в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации, которые будут располагаться в Броварах и Белой Церкви, сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации во вторник.

Отмечается, что центры вакцинации будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививки граждане, записавшиеся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

"Прививать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

Для этого в них предусмотрены отдельные места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после вакцинации.

Как сообщалось, за прошедшие выходные в 14 центрах вакцинации, открытых в Одессе, Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ривном, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях, от COVID-19 были вакцинированы 15,025 тыс. человек.

Теги: #киевская_область #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:36 08.06.2021
48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

08:23 08.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

06:31 08.06.2021
На Буковине выявлено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом

10:42 07.06.2021
Минздрав Украины готов выдавать международное свидетельство о вакцинации гражданам с двумя дозами вакцины

Минздрав Украины готов выдавать международное свидетельство о вакцинации гражданам с двумя дозами вакцины

08:17 07.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 1 743 человека – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 1 743 человека – Минздрав

04:41 07.06.2021
США полны решимости найти источник происхождения COVID-19 - Блинкен

США полны решимости найти источник происхождения COVID-19 - Блинкен

18:03 06.06.2021
Венгрия, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты вакцинации, на очереди Грузия – премьер

Венгрия, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты вакцинации, на очереди Грузия – премьер

17:55 06.06.2021
Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

10:14 06.06.2021
Более 40 тыс. человек привиты против COVID-19 в Украине за сутки

Более 40 тыс. человек привиты против COVID-19 в Украине за сутки

10:07 06.06.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,9 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

ЮНИСЕФ в рамках COVAX доставил в Украину еще 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca от COVID-19

"Синэво" за 2020 год выполнило более 85 тыс. пакетов анализов для выявления атеросклеротических изменений сосудов

Минздрав Украины начал запись на вакцинацию против COVID-19 граждан с временно оккупированных территорий

Около 65% выезжающих за медуслугами украинцев едут в Турцию – эксперт

В МВЦ изменили процесс вакцинации киевлян для уменьшения очередей

Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

Кабмин назначил Кузина и Емца заместителями министра здравоохранения Украины

Клиника "Охматдет" может до конца 2021 года провести около 25 трансплантаций костного мозга – гендиректор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА