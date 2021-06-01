Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю, сообщил заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко.

"На данный момент мы понимаем, что в неделю можем обеспечить до 400 тыс. вакцинаций. Мы ускоряем темпы поставок, система готова", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Тимошенко подчеркнул, что реальные темпы вакцинации будут зависеть от объемов и графика поставки вакцин.

"Все будет зависеть от количества вакцин, которая к нам приедет. Если к нам приедет больше вакцин, мы сможем это обеспечить. Проблемы с вакцинацией нет. Мы подготовились. Дальше - вопрос поставок. Это же не вопрос только Украины - дефицит вакцины есть везде", - сказал он.

Как сообщалось, министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

Согласно информации портала vaccination.covid19.gov.ua по состоянию на 31 мая более 1,032 млн украинцев вакцинированы одной дозой вакцины от COVID-19 129,482 тыс. украинцев – двумя дозами.