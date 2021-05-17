Ковидные сертификаты планируют запустить в приложении "Дия" в июле - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины планирует уже в июле текущего года запустить сертификаты о прохождении вакцинации украинцев в приложении "Дия".

"Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "Дие". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача. Мы также рассматриваем между сеть ЦНАПов для обеспечения более широкого доступа к этой услуге", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс- Украина" первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

По его словам, украинская сторона получила предварительные требования Европейского Союза. В Минцифры изучили их и уже технически готовы к реализации.

"Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов - внутреннего и внешнего. Внешний - для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, - для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Понятно, это сложный вопрос, зависящий от доступности вакцины", - отметил он.

Выскуб подчеркнул, что главная задача Минцифры на сегодня - максимально быстро внедрить международный сертификат. От внутреннего он будет отличаться набором данных, поскольку есть европейские требования отображать медицинские данные, в частности тип и название вакцины, ее производителя и т.п.

"Основанием для сертификатов будет Электронная система здравоохранения. Сейчас данные всех вакцинированных украинцев попадают в эту систему, она будет единственным источником отображения соответствующих сертификатов. Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе", - рассказал первый замминистра цифровой трансформации.

По его словам, Украина сейчас находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.