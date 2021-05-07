Чтобы к концу 2021г. охватить вакцинацией от COVID-19 70% взрослых украинцев, нужно вакцинировать 100 тыс. человек в день – УЦЗ

Для того, чтобы к концу 2021 года вакцинировать от COVID-19 70% взрослого населения Украины, нужно вакцинировать в среднем 100 тыс. человек в день, подсчитали эксперты Украинского центра здравоохранения (УЦЗ).

"В течение двух предпраздничных дней мы увидели то количество прививок, которое ожидали, - более 70 тыс. в день. Однако чтобы вакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо делать в среднем 100 тыс. прививок в день", - сообщает УЦЗ.

В то же время эксперты УЦЗ отмечают, что за время весенней вспышки заболеваемости COVID-19 (с начала марта по конец апреля) умерли около 18,5 тыс. чел. - примерно столько же, сколько за весь 2020 год.

При этом в УЦЗ прогнозируют, что в течение нескольких недель после майских праздников распространение коронавируса снова ускорится.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 7 мая, зафиксировано 8 404 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 19 453 человек, умерли 379 человек.

Днем ранее, 6 мая, было зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая - 2 576, 4 мая - 2 472, 3 мая - 2 758, 2 мая - 5 094, 1 мая - 8 549, 30 апреля - 10 072, 29 апреля - 11 627.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 7 мая составило 2 105 428 чел., 45 830 пациентов скончались, 1 731 162 - выздоровели.