Контракты на проведение вакцинации от COVID-19 заключили 717 медучреждений – и.о. главы НСЗУ

Контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на проведение вакцинации от COVID-19 заключили уже 717 медучреждений, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"По состоянию на 7 мая НСЗУ заключила договоры с пакетом вакцинации от COVID-19 с 717 поставщиками медицинских услуг. Общая сумма контрактов составляет более 964 млн грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Виленский сообщил, что общая сумма, выделенная в бюджете программы медицинских гарантий (ПМГ) на пакет услуг по проведению вакцинации, составляет почти 1,5 млрд грн.

"Это сумма без стоимости вакцины, это только оплата за проведение самой вакцинации. Медучреждения, которые имеют контракты, получают вакцину централизованно", - сказал он.

Виленский пояснил, что по контракту на проведение вакцинации от COVID-19 медучреждения получают разовую оплату в размере 8 тыс. грн для обеспечения готовности к проведению вакцинации, в частности, закупки необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

Далее медучреждения получают оплату за количество проведенных вакцинаций из расчета 25 грн за введение первой дозы вакцины, 60 грн – второй дозы.

"Таким образом, мы стимулируем введение двух доз", - сказал он.