"Фармак" активизирует развитие направления диджитализации

Фармацевтическая компания ЧАО "Фармак" (Киев) активизирует развитие направления диджитализации для масштабирования бизнеса и усиления присутствия на мировых рынках.

"Фармак" - один из крупнейших экспортеров отечественных лекарственных средств. Для масштабирования бизнеса и наращивания присутствия в мире компания диджитализирует все производственные и управленческие процессы. В "Фармаке" внедрена прозрачная IT-система отчетности, бюджетирования, планирования производства, продаж, документооборота, оценки и обучения персонала", - сообщается в пресс-релизе компании.

По словам IT-директора компании Дениса Крестова, "Фармак" ориентируется на глубинные процессы диджитализации промышленного масштаба.

"Мы постепенно переходим на электронные сертификаты качества, электронные протоколы исследований, электронные досье, е-сериализацию продукции и тому подобное. Ежедневно отдел системного администрирования обеспечивает работу 30 физических платформ и более 150 виртуальных, которые поддерживают работу бизнес-приложений", – приводит слова Крестова пресс-служба компании.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.