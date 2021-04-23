Медицина

18:02 23.04.2021

НСЗУ может пересмотреть подходы к первичной медпомощи с 2022 года – и.о. главы НСЗУ

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НСЗУ может пересмотреть подходы к первичной медпомощи с 2022 года – и.о. главы НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) может пересмотреть подходы к первичной медпомощи с 2022 года, приблизив медицинские услуги к потребителям, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Мы хотим перезагрузить подходы к первичной медицинской помощи. Проработав три года по новым правилам, мы видим некоторые недостатки, которые можно исправить. Вектор будет направлен на то, чтобы детализировать пакеты услуг и приблизить их к потребителям. То есть акцент будет сделан на амбулаторный, в первую очередь – первичный, уровень оказания медпомощи, с одной стороны. С другой стороны, на уровне стационарной помощи мы пересмотрим подходы к госпитализации в тех случаях, когда госпитализация не нужна", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Виленский сообщил, что такой пересмотр возможно в ПМГ 2022 года.

"Мы сейчас уже начали разрабатывать правила игры для 2022 года", - сказал он.

Теги: #медпомощь #виленский #первичка
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