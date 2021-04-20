Медицина

10:42 20.04.2021

Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19 – Степанов

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Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19 – Степанов

Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Мы можем констатировать, что прошел пик заболеваемости. За минувшую неделю почти на 13,5 тыс. меньше заболевших, чем на предыдущей недели. Такая же ситуация и по количеству госпитализаций – мы получили на 3,5 тыс. меньше госпитализированных", - сказал он.

Министр добавил, что при этом в "красном" уровне эпидопасности пребывает 12 регионов. Самая сложная ситуация в Киеве (загружено около 75% коек с кислородом), а также в Киевской (70%), Одесской (73%), Сумской (69,5%), Николаевской, Харьковской областях.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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