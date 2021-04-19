Минздрав обновляет стандарты медпомощи по ряду направлений

Министерство здравоохранения работает над обновлением стандартов медицинской помощи по ряду направлений, в частности по COVID-19, сообщила первая замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"В 2021 году Минздрав уже утвердил протоколы по острому среднему отиту, тонзиллиту и стандарты медпомощи при вирусных гепатитах В и С у взрослых и детей. В настоящее время мы отрабатываем ряд тем, в частности клиническое ведение пациентов с COVID-19, где будут рекомендации по антикоагулянтной терапии у детей и предоставлению помощи беременным с COVID-19. Также мы работаем над острым и хроническим коронарным синдромом, геморрагическим и ишемическим инсультом, профилактикой передачей ВИЧ от матери к ребенку, сифилисом, сахарным диабетом, туберкулезом, первичным иммунодефицитам, ведением беременности, педиатрией и неонатологией", - сказала она.

По словам замминистра, работу по этим направлениям проводят 23 мультидисциплинарные группы. Также планируется создать группы по онкологии и орфанным заболеваниям.