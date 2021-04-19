Минздрав Украины обнародовал для обсуждения проект приказа о нормативах организации акушерско-гинекологической службы

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа об утверждении нормативов организации акушерско-гинекологической службы, сообщила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Документ включает такие аспекты как нормативы организации акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам, нормативы организации услуг по вопросам планирования семьи, нормативы организации амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, нормативы организации амбулаторной гинекологической помощи, нормативы организации стационарной акушерско-гинекологической и неонатальной помощи, нормативы организации неонатологической помощи в акушерском стационаре", - сказала она.

Замминистра добавила, что проект также содержит главы относительно акушерских вмешательств, предупреждения и устранения неуважительного отношения к женщинам вовремя родов и вопросы организации работы школы ответственного отцовства.