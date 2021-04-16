Минздрав Украины ожидает финального решения ЕС по иммунным паспортам – Степанов

Министерство здравоохранения ожидает финального решения Европейского Союза относительно иммунных паспортов для внедрения их в Украине, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"В ЕС 13 апреля представили проект иммунных паспортов, в которых, помимо отметки о вакцинации, предусматривается отметка о проведенном ПЦР-тестировании и количестве антител. Это вызвало бурную дискуссию. Мы ожидаем от них финального решения", - сказал он.

"Со своей стороны, специалисты Минздрава и Минцифры работают с европейскими партнерами относительно необходимых данных. Мы полностью готовы к любому развитию событий, потому что центральный компонент eHealth готов к выгрузке данных", - добавил министр.