Медицина

11:47 16.04.2021

Минздрав Украины ожидает финального решения ЕС по иммунным паспортам – Степанов

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Минздрав Украины ожидает финального решения ЕС по иммунным паспортам – Степанов

Министерство здравоохранения ожидает финального решения Европейского Союза относительно иммунных паспортов для внедрения их в Украине, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"В ЕС 13 апреля представили проект иммунных паспортов, в которых, помимо отметки о вакцинации, предусматривается отметка о проведенном ПЦР-тестировании и количестве антител. Это вызвало бурную дискуссию. Мы ожидаем от них финального решения", - сказал он.

"Со своей стороны, специалисты Минздрава и Минцифры работают с европейскими партнерами относительно необходимых данных. Мы полностью готовы к любому развитию событий, потому что центральный компонент eHealth готов к выгрузке данных", - добавил министр.

Теги: #иммунные_паспорта
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