В Украине не исключено введение иммунных паспортов, но есть нюансы

Введение иммунных паспортов в Украине не исключено, но необходимо просчитать, для чего и каким образом это будет проводиться, ведь не все украинцы смогут вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По поводу иммунных паспортов - это очень серьезная и очень тонкая дискуссия. В мире существуют международные свидетельства о вакцинации. Они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Мы не должны забывать, что у нас есть категория граждан, которых нельзя вакцинировать по медицинским показателям. Это хотя бы аллергические реакции от любой вакцины. Это может иметь серьезные последствия для человека, включая смерть", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что иммунный паспорт не избавит от всех проблем.

"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта - ред.), То должен проходить. Здесь существует дискриминационный момент ", - добавил Степанов.

Иммунный паспорт - это документ, подтверждающий незаразность человека коронавирусом вследствие полученного им иммунитета. Вопрос введения такого документа обсуждается в некоторых странах.