Два академических института заявили об эффективности "Протефлазида" при COVID-19

Институт эпидемиологии им.Громашевского НАМНУ и Институт молекулярной биологии НАНУ заявили об исследованиях, подтверждающих эффективность препарата "Протефлазид" при COVID-19.

Об этом сообщается в информационном письме институтов, разосланном по областным департаментам здравоохранения и медицинским научно-исследовательским учреждениям, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, исследования антикоронавирусной активности "Протефлазида", которые проводились Институтом эпидемиологии им. Громашевского НАМНУ, были подтверждены в ходе исследований in vitro (на клеточных культурах) в Галвестонской национальной лаборатории (США), Саарландском университете (Германия), Ганноверской медицинской школе (Германия), Лаборатории BSL3 CReSA (Испания).

"Проведенные исследования свидетельствуют о высокой специфической противовирусной эффективности препарата "Протефлазид" на коронавирусы людей (сезонный HCoV 229 E и пандемический SARS-CoV-2) и животных (ТГС). Показано, что мишенями действия "Протефлазида" на SARS-CoV -2 являются его РНК-полимераза и главная 3CL-протеаза (белки, блокирование которых препятствует размножению вируса), что является обоснованием для дальнейшей разработки схем специфической профилактики и лечения СOVID-19", - указано в сообщении.

В 2020 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Научно-производственная компания "Экофарм" на 3,2 млн грн за публикацию научного отчета Института эпидемиологии им.Громашевского, квалифицировав ее как распространение неправдивой информации об эффективности препарата "Протефлазид" при лечении COVID-19. Суд первой инстанции отменил это решение АМКУ, рассмотрение дела в апелляционной инстанции продолжается.