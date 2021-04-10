Медицина

16:10 10.04.2021

Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

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Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины планирует в начале лета открыть в городах-миллионниках крупные вакцинные центры для вакцинации от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В городах-миллионниках мы хотим сделать крупные вакцинальные центры - Киев, Львов, Харьков, Запорожье. В таких городах они могут себя оправдать", - рассказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что такой центр, в частности, в Киеве, может вакцинировать до 10 тыс. человек в сутки.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такие центры смогут "оправдать себя" только если вакцины будет достаточно.

По словам Ляшко, в настоящее время "прописывается алгоритм работы таких центров", в частности, на базе выставочных центров.

Первые центры вакцинации с учётом графика поставки вакцин могут открыться в июне-июле.

Теги: #ляшко #вакцинация #центры
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