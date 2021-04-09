В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса привили 18 569 человек, при этом лидерами по количеству вакцинированных граждан являются Днепропетровская (1 990 сделанных прививок за последние сутки) и Киевская области (1 970), а также город Киев, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу.

"18 569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине. 353 147 человек привито от начала прививочной кампании… Прививки делались 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки", - написал Степанов в Facebook.

Он уточнил, что меньше всего людей за прошедшие сутки вакцинировали в Черниговской области (140 прививок за сутки). В остальных регионах количество вакцинированных граждан находится в пределах 180-1050 человек.

Министр также отметил, что по состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 украинцев.