Медицина

18:23 07.04.2021

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

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Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

Украина в мае-июне ожидает первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне",- сказал он.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Теги: #вакцина #pfizer
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