Медицина

14:57 07.04.2021

Законопроект о системе общественного здоровья ко второму чтению получил около 900 поправок – Радуцкий

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Законопроект о системе общественного здоровья ко второму чтению получил около 900 поправок – Радуцкий

Законопроект о системе общественного здоровья (№4142) ко второму чтению получил около 900 поправок, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"У этого законопроекта было много оппонентов - и левых, и правых, и центристов. Даже во фракции "Слуга народа" отношение к нему было неоднозначным, но, слава Богу, он прошел первое чтение. В то же время ко второму чтению законопроект получил около 900 поправок", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Радуцкого, этому законопроекту пришлось столкнуться с сопротивлением, в частности, со стороны "асбестового лобби".

"Этот закон оказался между молотом и наковальней, в том числе потому, что он, наконец, запрещает в Украине использование асбеста. А есть лоббистская группа, которая лоббирует его сохранение", - сказал депутат.

Теги: #здоровье #радуцкий #законопроект
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