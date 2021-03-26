Медицина

10:31 26.03.2021

Минздрав недоволен темпами вакцинации в некоторых регионах – Ляшко

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Минздрав недоволен темпами вакцинации в некоторых регионах – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины недовольно темпами вакцинации в некоторых регионах, в частности в Одесской, Харьковской и Запорожской областях, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"По сравнению с предыдущей неделей количество вакцинированных выросло вдвое. Довольны ли мы темпами вакцинации? Не везде. Хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям – они не могут проводить такое маленькое количество вакцинаций ежедневно", - сказал он.

Замминистра добавил, что за месяц в Украине вакцинировали 174,325 тыс. человек.

"Мы разворачиваем кампанию каскадным методом и постоянно увеличиваем количество вакцинированных и инфраструктуру на базе, которой проводятся вакцинации. 25 февраля мы вакцинировали 1,179 тыс. человек, вчера - 18,738 тыс. человек. В апреле мы вакцинируем еще больше человек, если не будет перебоев с поставками вакцин",- сказал Ляшко.

Теги: #вакцинация #темп
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