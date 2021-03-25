Медицина

12:46 25.03.2021

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

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Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Медицинских работников не будут увольнять за отказ от вакцинации, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

Такую инициативу министр назвал абсурдом.

"Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", - сказал он.

Министр добавил, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.

 

Теги: #медики #вакцинация
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