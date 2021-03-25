Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Медицинских работников не будут увольнять за отказ от вакцинации, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

Такую инициативу министр назвал абсурдом.

"Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", - сказал он.

Министр добавил, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.