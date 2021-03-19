Украина введет условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест – глава Минздрава

Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает", - сказал министр.

"Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов", - добавил он.