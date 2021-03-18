Фармкомпания "Интерхим" протестировала на антитела к COVID-19 764 сотрудника

Фармкомпания ОДО "Интерхим" (Одесса) провела добровольное тестирование на антитела к COVID-19 у 764 своих сотрудников.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Анатолий Редер, в ходе исследования позитивный результат был получен у 240 человек из 764 добровольцев при том, что официально в компании COVID-19 был зарегистрирован у 146 человек из числа принявших участие в исследовании добровольцев.

По словам Редера, еще 40 человек получили отрицательный результат ИФА, несмотря на то, что в анамнезе имели официально установленный диагноз COVID-19.

Он подчеркнул, что при повторном лабораторном тестировании именно этой группы было установлено, что 75,8% добровольцев обладают антителами IgG к спайковому (S) антигену.

"В конечном итоге можно говорить о том, что реальная накопительная заболеваемость в коллективе составляет около 36,6%", - сказал он.

Редер отметил, что целью исследования было получить четкие цифры по количеству перенесших заболевание и их окружению, понять какие меры по дальнейшей защите сотрудников необходимо предпринять.

Добровольное тестирование включало в себя лабораторный анализ на наличие антител и анкетирование, позволяющее точнее трактовать полученные показатели.

"Наша цель: показать статистически достоверную эпидкартину в пределах одного большого коллектива и сформировать хотя бы какую-то подтвержденную реальными показателями почву для понимания ситуации в целом в стране, поскольку тестировали сотрудников, работающих в разных режимах и в различных городах Украины", - сказал он.

По информации Анатолия Редера, в ходе исследования было выявлено, что, по данным анкетирования, только 20% человек из возрастной группы старше 60 лет имели COVID-19 в анамнезе, однако 40% этой возрастной категории получили позитивный результат ИФА на IgG. В возрастной группе 18-34 лет официально зарегистрированная заболеваемость составила 15%, а частота выявления IgG в рамках исследования – 22%.

При этом результаты исследования не показали достоверных отличий уровня заболеваемости между когортами различной степени приверженности к карантинным мероприятиям.

"Грубо говоря, заболеваемость примерно одинакова для тех, кто строго соблюдал дистанцию и постоянно носил маску на улице, для тех, кто надевал маску только там, где это обязательно (магазины, транспорт и т.п.), и для тех, кто отметил в анкете, что не нарушал масочный режим", - сказал он.

Кроме того, исследователи не выявили зависимости между частой заболеваемостью ОРВИ в период 2020-2021 году и заболеваемостью COVID-19.

При этом 15% участников без официально подтвержденного ранее COVID-19, но с позитивным результатом на IgG, отметили, что в период 2020-2021 года у них был случай ОРВИ длительностью более 10 дней (который на самом деле оказался ковидом со слабо выраженной симптоматикой).

"Самая стойкая и значимая связь обнаружена между заболеваемостью и наличием случая COVID-19 у человека, проживающего вместе с исследуемым. В результате исследования COVID-19 установлен у 63% опрошенных, предварительно подтвердивших случаи заболевания у близких, с которыми они проживают", - рассказал Редер.

При этом, по его словам, респонденты, которые контактировали с зараженным на работе, но не имели заболевших дома, заражались гораздо реже – только 15%. А среди тех, кто, по их мнению, не имел контакта с больными ни дома, ни на работе, диагноз установлен у 6%.

"Следовательно, наибольшим потенциалом распространения заболеваемости (и в то же время формирования коллективного иммунитета) обладают люди, проживающие с зараженными COVID-19. Наиболее благополучным можно считать случай, когда у человека отрицательный показатель ПЦР и при этом он имеет в крови антитела к вирусу", - сказал он.

Кроме того, Редер подчеркнул, что согласно исследованию, среди сотрудников компании, принимающих препарат "Амиксин" и близко контактировавших с больными COVID-19, антитела присутствуют у 59%. Среди тех, кто принимал для профилактики другие лекарственные средства или витамины, аналогичный показатель составил около 33%.

"Всего в "Интерхиме" отмечено 115 случаев совместного проживания с зараженными. Из упомянутых 115 сотрудников не заболели 35% (40 человек). Из этих 40 человек (тесно контактировавших, но не заболевших) 28 получили отрицательный результат ИФА на IgG (то есть не заболели) и 12 переболели бессимптомно и незаметно для себя. Ни на что не намекаю, но все 12 человек принимали "Амиксин" с профилактической целью", - резюмировал Редер.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов "Амиксин", "Гидазепам", "Левана", а также обезболивающих препаратов для тяжело- и онкобольных. Компания является поставщиком лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн в проект по созданию современного лабораторно-производственного комплекса. В 2019 году предприятием было уплачено более 140 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).