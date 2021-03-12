Медицина

15:18 12.03.2021

В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

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В Украине за две недели вакцинации от COVID-19 утилизировано почти 100 доз вакцины

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что за две недели кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз.

"По состоянию на утро 9.03.2021 года общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбито, повреждено или не подлежит использованию составило 97 доз", - говорится в ответе Министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В министерстве подчеркнули, что это более чем в 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.

Как сообщалось, по данным Министерства здравоохранения на данный момент 38 237 людей было провакцинировано первой дозой вакцины от COVID-19 с начала кампании по вакцинации.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля 2021 года.

Теги: #утилизация #вакцина
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