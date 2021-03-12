Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

Список общественных деятелей, которые могут быть вакцинированы от COVID-19, сформируют региональные департаменты здравоохранения (ДОЗ) и пресс-службы облгосадминстраций, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Региональные ДОЗы совместно с пресс-службами ОГА формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы в случае выявления остатков доз в конкретный день", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя изменения в национальный план вакцинации от COVID-19 относительно вакцинации публичных персон и общественных деятелей.

Ляшко сообщил, что согласно обновленному плану вакцинации, общественные деятели будут доступным способом уведомлены о возможности вакцинации в случае остатков доз вакцины.

"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации будут остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей будет уточнять, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличии таких доз", - пояснил Ляшко.

Он подчеркнул, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу этой же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине.

Ляшко сообщил, что согласно изменениям в национальный план вакцинации с целью недопущения нерационального использования доз, известных публичных деятелей разрешено вакцинировать в случае, если зафиксирован отказ от плановой вакцинации лиц, ради которых был открыт 10-дозный флакон, если количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, не было кратно 10 и осталось несколько доз, а также если у прибывшего на вакцинацию лица выявлены противопоказания.

"Это условия, при которых разрешается приглашать к вакцинации лиц, прививки для которых не были предусмотрены на первом этапе", - сказал он.

Ляшко сообщил, что, согласно изменениям в план вакцинации к публичным и общественным деятелям отнесены:

- участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО;

- народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, облгосадминистраций, облсоветов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения госадминистраций, главные государственные санитарные врачи (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеры и представители религиозных организаций;

- выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы и другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.

Изменения в Дорожную карту вакцинации внесены приказом министра здравоохранения для популяризации вакцинации против COVID-19.

В настоящее время вакцинация от COVID-19 проводится в Украине вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Вакцина поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение шести часов.