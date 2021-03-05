Медицина

17:20 05.03.2021

Более 100 сотрудников медсети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании

1 мин читать
Более 100 сотрудников медсети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании

Более 100 сотрудников медицинской сети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании вакцинации.

Как сообщается в Инстаграме сети в пятницу, "Добробут" обратился в Минздрав с просьбой вакцинировать своих сотрудников.

"Сегодня мобильная бригада департамента здравоохранения Киевской горгосадминстрации ввела первую дозу государственной вакцины нашим медикам", - указано в сообщении.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе медиков частных клиник. "Мне позвонили из "Добробута" (медсеть "Добробут" – ИФ) - у них также есть ковидные стационары. А мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы также будем вакцинировать их медработников", - сказал он.

С начала эпидемии в сети "Добробут" работали три ковидных стационара.

Теги: #вакцинация #добробут
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:56 05.03.2021
В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

17:25 05.03.2021
Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

16:55 05.03.2021
В зоне ООС вакцинировались от COVID-19 уже 1030 военных

В зоне ООС вакцинировались от COVID-19 уже 1030 военных

11:34 05.03.2021
Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19

Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19

09:50 05.03.2021
Простуда не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Простуда не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 – Ляшко

06:42 05.03.2021
Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

22:28 04.03.2021
Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса

Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса

20:26 04.03.2021
Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

17:15 04.03.2021
Выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании – Ляшко

Выявление в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании – Ляшко

16:35 04.03.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Простуда не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 – Ляшко

МЗУ обратилось в Минздрав с запросом о статусе регистрации вакцины китайской компании Sinovac

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

Украина в месяц может вакцинировать 5-7 млн человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов убежден в высоком качестве и эффективности закупленной вакцины CoviShield

МЗУ ожидает от "Лекхима" документы об эффективности китайской вакцины CoronaVac, от Минздрава - решение о ее регистрации

Израиль, Австрия и Дания договорились совместно работать над вакциной против COVID-19

Окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac составила 83,5% - "Лекхим"

МЗУ обратилось в Минздрав с запросом о статусе регистрации вакцины китайской компании Sinovac

Ляшко: мы не запрещаем допуск вакцин от COVID-19 на частный рынок, но предложений таких поставок отсутствуют

Степанова никто не спасает от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер - премьер

Фармкомпания "Фармак" совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

Кабмин выделил 1,482 млрд грн на вакцинацию против COVID-19

В Украину поставили вакцины на сумму около 20 млн грн для плановых прививок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА