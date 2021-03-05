Более 100 сотрудников медсети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании

Более 100 сотрудников медицинской сети "Добробут" вакцинировались от COVID-19 в рамках национальной кампании вакцинации.

Как сообщается в Инстаграме сети в пятницу, "Добробут" обратился в Минздрав с просьбой вакцинировать своих сотрудников.

"Сегодня мобильная бригада департамента здравоохранения Киевской горгосадминстрации ввела первую дозу государственной вакцины нашим медикам", - указано в сообщении.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе медиков частных клиник. "Мне позвонили из "Добробута" (медсеть "Добробут" – ИФ) - у них также есть ковидные стационары. А мы вакцинируем всех медработников, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы также будем вакцинировать их медработников", - сказал он.

С начала эпидемии в сети "Добробут" работали три ковидных стационара.