Простуда не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Незначительное повышение температуры и простуда не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"Инструкция препарата (вакцины – ИФ) предусматривает следующие противопоказания к вакцинации: повышенная чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, тромбоцитопения, вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом. В то же время незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказанием", - сказал он, отметив, что перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом.

Помимо этого, Ляшко подчеркнул, что Минздрав совместно с Международным Комитетом Красного Креста отрабатывает вопрос вакцинации лиц старше 60 лет, которые относятся к социально незащищенным слоям населения и являются одинокими, с тем, чтобы они получили вакцинацию на втором этапе.

По словам замминистра, к настоящему времени в Украине уже вакцинировали 12481 человека, из них за предыдущие сутки - 2913 человек.