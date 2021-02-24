Медицина

19:51 24.02.2021

Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

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Медики готовы вакцинироваться от COVID-19 – глава Ассоциации анестезиологов Украины

Украинские медики, в целом, готовы вакцинироваться от COVID-19, показатели реальной готовности медиков к вакцинации достаточно высокие, считает глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров.

"Точно больше половины медиков готовы вакцинироваться от COVID-19. В одной из черниговской больниц вакцинироваться готовы 100% медиков, в нашей больнице не 100%, но точно больше 50%. Медики, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19, понимают необходимость вакцинации. Я для себя принял решение, что вакцинируюсь как только нас будут вакцинировать, несмотря на то, что я переболел",- сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Дубров отметил, что по предварительным итогам первого дня вакцинации в Черкасской области, когда были вакцинированы 80 человек, не было зафиксировано существенных реакций на вакцинацию.

"Сегодня 80 людей вакцинировали в Черкассах: существенных реакций не было. Были несущественные реакции: незначительное повышение давление. Это, скорее, стрессовый фактор, чем реакция на препарат. Анафилактической реакции не было ни у кого", - сказал глава Ассоциации анестезиологов Украины.

При этом Дубров подчеркнул, что вошедшие в вакцинальные бригады медики прошли специальное обучение и оснащены набором для медпомощи при возникновении анафилактической реакции.

"Реакции на вакцину могут быть, но такие же реакции могут быть и на местные анестетики, антибактериальные препараты, любой медицинский препарат. Иммунный ответ организма на вакцину от COVID-19 может проявляться повышением температуры, слабостью или зудом в месте укола. Все это – нормально", - сказал он.

Дубров подчеркнул, что "определенная реакция организма в виде повышения температуры, слабости, зуда в месте введения препарата является нормальной и говорит об иммунном ответе".

"Если мы получаем иммунный ответ - это нормальное явление и это не патология. Так может быть теоретически и практически. Умеренная аллергическая реакция это не плохо, а, наоборот, при вакцинации – хорошо", - объяснил врач.

Теги: #медработники #вакцинация #коронавирус
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