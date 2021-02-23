Медицина

10:01 23.02.2021

В Украине запись на вакцинацию от COVID-19 будет доступна в приложении "Дия" - замминистра здравоохранения

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В Украине запись на вакцинацию от COVID-19 будет доступна в приложении "Дия" - замминистра здравоохранения

Министерство здравоохранения создало электронный лист ожидания вакцинации от COVID-19, записаться в который можно будет через портал "Дия", сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Минздрав совместно с Минцифры создали услуги записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале "Дия". Каждый желающий будет иметь возможность с 1 марта попасть в этот список. Сделать это можно будет также с помощью контакт-центра Минздрава", - сказал он.

Кучер добавил, что когда придет соответствующий этап согласно дорожной карте вакцинации, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время визита. Это касается украинцев возрастом от 18 до 59 лет.

Замминистра также отметил, что около 40 компаний – медицинских информационных систем обновляют свой продукт для вакцинации. При этом Кучер уточнил, что Минздрав начал расширять мощности контакт-центра и контрактовать большее количество операторов.

Как сообщалось, на первом этапе вакцинации, который включает около 370 тыс. человек, вакцину получат работники мобильных бригад вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным COVID-19, работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19, работники экстренки, включая водителей, граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, и работники таких медучреждений (интернаты, дома людей пожилого возраста и др.), военнослужащие.

На втором, третьем и четвертом этапах вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.

Пятый этап предусматривает вакцинацию людей возрастом от 18 до 59 лет.

Теги: #вакцинация #минздрав #дия
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