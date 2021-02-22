Медицина

09:42 22.02.2021

Стартовали работы по строительству лаборатории Института рака

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Стартовали работы по строительству лаборатории Института рака

Стартовали работы по строительству молекулярно-генетической лаборатории Национального института рака (НИР), сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Начались работы на строительной площадке лаборатории молекулярно-генетической диагностики. Лаборатория позволит сопровождать проведение трансплантаций костного мозга", - сказала она.

Замминистра добавила, что НИР благодаря новой лаборатории сможет проводить около 100 трансплантаций в год.

Как сообщалось, в 2020 году Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила направить в 2021 году 2,5 млрд грн на проекты в сфере медицины, в частности на строительство Центра молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний в Национальном институте рака.

Теги: #нир #лаборатория
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