От ботулизма с начала года умерло два человека - ЦОЗ

В Украине два человека умерли от ботулизма с начала года, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, один летальный случай зарегистрирован в Хмельницкой области в результате отравления консервированными грибами домашнего изготовления, второй – в Одессе, где эпидрасследование выявило возбудитель болезни в вяленой рыбе домашнего приготовления, которую приобрели на стихийном рынке.

Всего в Украине с начала года зарегистрировали 12 случаев ботулизма.