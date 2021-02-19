Медицина

12:36 19.02.2021

От ботулизма с начала года умерло два человека - ЦОЗ

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От ботулизма с начала года умерло два человека - ЦОЗ

В Украине два человека умерли от ботулизма с начала года, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, один летальный случай зарегистрирован в Хмельницкой области в результате отравления консервированными грибами домашнего изготовления, второй – в Одессе, где эпидрасследование выявило возбудитель болезни в вяленой рыбе домашнего приготовления, которую приобрели на стихийном рынке.

Всего в Украине с начала года зарегистрировали 12 случаев ботулизма.

 

Теги: #ботулизм #смерти #отравление
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