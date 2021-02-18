НСЗУ вводит пакет вакцинации от COVID-19 в Программу медгарантий 2021

Национальная служба здоровья (НСЗУ) будет оплачивать медучреждениям проведение вакцинации от COVID-19 по отдельному пакету в Программе медицинских гарантий (ПМГ) 2021 года, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Какова роль НСЗУ в проведении вакцинации от COVID-19? Первое - проверка соответствия медучреждений требованиям, чтобы увериться, что они могут проводить вакцинацию качественно и безопасно. Второе - оплата за предоставленные услуги на протяжении всего периода вакцинальной кампании",- сказал он.

По словам Виленского, в первый месяц медучреждения, заключившие с НСЗУ договор по этому пакету, получат 8 тыс. грн. В дальнейшем оплата будет осуществляться за каждую дозу по итогам работы. За фактическое количество провакцинированных лиц будет оплата: 25 грн - за первую дозу, 60 грн - за вторую.

"Всю информацию о проведении вакцинации медицинские команды будут оставлять в электронной системе здравоохранения. НСЗУ будет проводить оплату на основании этих данных", - сказал он.

Для заключения договора на пакет вакцинации медучреждение обязано:

- входить в перечень руководителя работ по ликвидации последствий COVID-19;

- обеспечить соблюдение холодовой цепочки при транспортировке и хранении вакцины;

- иметь оборудованное место для проведения вакцинации, которое соответствует отраслевым стандартам;

- проводить вакцинацию с разделением потоков пациентов и соблюдением правил эпидбезопасности;

- обеспечить проведение двух вакцинаций для пациента.

По словам Виленского, команда должна состоять из врача и двух медсестер. Дополнительно рекомендуется привлечь к команде работника, который будет проводить регистрацию, и водителя для мобильной бригады.