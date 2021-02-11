Медицина

21:04 11.02.2021

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни

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Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после болезни, считают в Министерстве здравоохранения Украины

Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) утвердило Министерство здравоохранения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом НТГЭИ считает, что по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее шестимесячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе и если это не противоречит действующей инструкции к вакцине.

Также эксперты рекомендуют отсрочить вторую дозу вакцины на шесть месяцев для лиц с острым течением COVID-19, у которых заболевание развилось после получения первой дозы вакцины.

При этом эксперты подчеркивают, что эти рекомендации могут быть изменены в случае поступления обновленных данных и, если они не противоречат действующей инструкции к вакцине.

Также НТГЭИ рекомендует отложить по крайней мере на шесть месяцев вакцинацию лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19 или реконвалесцентную плазму.

При этом, согласно рекомендациям НТГЭИ факт проведенной вакцинации против COVID-19 никак не должен влиять терапевтическую тактику пациента с COVID-19.

Относительно вакцинации против COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком НТГЭИ рекомендуют отсрочить вакцинацию беременных или введение второй дозы вакцины до разрешения беременности.

При этом вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок против COVID-19, может быть проведена в случае если польза от вакцинации имеет преимущества над высоким риском инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Эксперты не рекомендуют рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией против COVID-19.

Кром е того, эксперты считают, что женщины, которые выкармливают детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Также члены НТГЭИ рекомендуют проводить плановую вакцинацию против других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае, если вакцинация против COVID-19 является препятствием для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот срок может быть сокращен до 14 дней.

Относительно использование вакцин на платформе мРНК у лиц с аллергией эксперты рекомендуют в случае установления тяжелой аллергической реакции в анамнезе на полиэтиленгликоль или подобную молекулу считать это абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Кроме того, эксперты не рекомендуют проводить рутинное серологическое тестирование как перед, так и после прививки вакциной против COVID-19, такое тестирование может быть использовано, если его результаты представляют научный интерес.

Теги: #ляшко #вакцинация #вирус
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