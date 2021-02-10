Вакцина "Спутник V" не входит в стратегию вакцин ЕС - официальный представитель

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" не является частью стратегии, которую избрал Евросоюз для вакцинации населения, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

"Мы уже заявляли, что вакцина "Спутник V" не является частью нашей стратегии на данной стадии. Государства-члены могут принять решение установить контакты с предприятиями, которые производят эту вакцину, но она не входит в серию вакцин европейской стратегии", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что, если вопрос о включении российской вакцины в стратегию ЕС мог бы быть однажды поднят, то это должно быть предметом обсуждения государствами-членами ЕС с Еврокомиссией.

Представитель ЕК также счел необходимым напомнить, что обязательным критерием для переговоров и заключения контракта с разработчиком по вакцине для ЕС является необходимость того, чтобы компания имела возможности производства, размещенные в Европейском союзе.

"Цель в том, чтобы производство и распределение вакцин для европейских граждан были облегчены", - пояснил де Кеерсмакер.

С вопросами о состоянии рассмотрения российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), представитель Еврокомиссии рекомендовал обращаться в само агентство.

В свою очередь глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер заявил: "Еще раз сообщаю: на данный момент нет никаких переговоров с производителями вакцины "Спутник V" с целью включения ее в нашу стратегию. Хочу, чтобы это было ясно, потому что мы повторяем это каждый день, и ситуация не меняется".

Отвечая на реплику евродепутата по российской вакцине в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе, госсекретарь по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Португалии Ана Паула Закариас сказала, что не видит политической подоплеки в том, что вакцина "Спутник V" до сих пор не рекомендована на рынок ЕС. Она на прошла одобрения EMA, объяснила Закариаш.