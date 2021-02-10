Медицина

09:52 10.02.2021

Минздрав цифровизовал медицинские формы о подозрении на COVID-19

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Минздрав цифровизовал медицинские формы о подозрении на COVID-19

Министерство здравоохранения Украины цифровизовало медицинские формы №058/О и №060/О о подозрении на COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"С целью усиления и координации мер по противодействию распространению COVID-19 проведена государственная регистрация приказа Минздрава "Некоторые вопросы эпиднадзора и наблюдения за распространением на территории Украины COVID-19". Документом предусматривается, что на период действия карантина и на протяжении 30 дней с дня его отмены вместо бумажных форм ведения первичной учетной документации №058/О и №060/О при соответствующей техвозможности медработники будут вносить соответствующие электронные медицинские записи в электронную систему здравоохранения", - сказал он.

По словам Кучера, теперь есть возможность в электронной форме сразу же передавать указанные формы, которые заполняли медработники при подозрении на COVID-19 в бумажном виде и которые зачастую передавались несвоевременно.

"Это (цифровизация форм – ИФ) улучшает качество статистики", - отметил замминистра.

Теги: #covid_19 #цифровизация
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