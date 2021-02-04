Медицина

14:34 04.02.2021

Вакцинация - это сложный логистический процесс – гендиректор PfizerUkraine

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Вакцинация - это сложный логистический процесс – гендиректор PfizerUkraine

Вакцинация от COVID-19 – это сложный логистический процесс, Pfizer Ukraine делает все необходимое, чтобы вакцина появилась в Украине, сказала генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины", организованной Европейской бизнес ассоциацией в четверг.

"Вакцинация – это сложный логистический процесс. (…) Но мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине – ИФ) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие",- отметила Цилык.

По ее мнению, в Украине стоит внедрить электронный паспорт вакцинации.

"Было бы хорошо внедрить электронный паспорт вакцинации, ведь практически все вакцины требуют двух инъекций, и это необходимо как-то отследить. Удобно было бы иметь данные о вакцинации в телефоне, если ты хочешь передвигаться по миру", - считает Цилык.

Гендиректор Pfizer Ukraine также подчеркнула, что обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины "проще, чем все это представляют".

"Вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель. В Европе вакцину развозит логистическая компания FedEx",- сказала она, добавив, что Pfizer будет вакцинировать своих сотрудников.

Помимо этого, компания в 2021 году планирует вывести на рынок Украины восемь новых молекул.

"Мы очень маленький рынок для Pfizer. Если большие развитые рынки выводят одну-три новые молекулы за год, то мы в этом году планируем вывести восемь молекул. Когда ты выводишь на рынок новые препараты, то это не источник доходов. Нужно много инвестировать – это касается регистрации, ввоза и пр. Доступ к инновационным препаратам можно организовать даже при таком уровне финансирования, который есть сейчас. Просто необходимо улучшить структуру расходов" ,- сказала Цилык.

Теги: #вакцинация #pfizer #коронавирус
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