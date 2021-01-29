Медицина

12:27 29.01.2021

Американские ученые создали биосенсор для диагностики коронавируса

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Американские ученые создали биосенсор для диагностики коронавируса

Ученые Вашингтонского университета (Сиэтл) разработали новый способ обнаружения белков, из которых состоит пандемический коронавирус SARS-CoV-2, а также антител против него, говорится в сообщении вуза.

"Они разработали биосенсоры на основе белков, которые светятся при смешивании с компонентами вируса или специфическими антителами", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время для диагностики коронавирусной инфекции большинство лабораторий использует метод ПЦР (полимеразной цепной реакции в реальном времени), который требует специализированного персонала и оборудования.

Группа исследователей во главе с Дэвидом Бейкером, профессором биохимии и директором Института дизайна белков в UW Medicine (Медицинской школе Вашингтонского университета), разработала белковые конструкции, которые распознают определенные молекулы на поверхности вируса или антитела, связываются с ними, а затем излучают свет в результате биохимической реакции.

Ученые установили, что эти сенсоры не реагируют на другие антитела, которые также могут быть в крови, включая те, которые нацелены на другие вирусы, что предотвращает ложноположительные результаты теста.

"Мы показали в лаборатории, что эти новые сенсоры могут легко обнаруживать вирусные белки или антитела в имитированной носовой жидкости или донорской сыворотке. Наша следующая цель - обеспечить их надежное использование в диагностических целях", - приводятся в сообщении слова Бейкера.

Исследователи считают, что аналогичные биосенсоры могут быть разработаны для обнаружения важных с медицинской точки зрения белков человека, таких как Her2 (биомаркер и терапевтическая цель для некоторых форм рака груди) и Bcl-2 (который имеет клиническое значение при лимфомах и некоторых других заболеваниях), другие виды рака), а также бактериальный токсин и антитела, нацеленные на вирус гепатита В.

Теги: #сша #обнаружение #коронавирус
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