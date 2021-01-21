Международная исследовательская группа обнародовала результаты исследования эффективности препарата "Амизон" в терапии COVID-19

Международная исследовательская группа в составе 19 ученых из Германии, Великобритании, Италии, США и Украины обнародовала результаты исследования эффективности препарата "Амизон" (действующее вещество "Энисамиум йодид") в терапии COVID-19. Исследования проводились in-vitro – в лабораторных условиях.

Его результаты обнародованы на сайте Medrxiv, который принадлежит Cold Spring Harbor Laboratory (США) и является главным мировым ресурсом, предоставляющим открытый доступ к результатам исследований по COVID-19.

В своей статье ученые из Франкфуртского Института медицинской вирусологии университета Гете впервые описали противовирусное действие "Амизона" против SARS-CoV-2. Соавторы статьи, ученые Оксфордского и Кембриджского университетов, раскрыли механизм действия препарата, который заключается в угнетении вирусной РНК-полимеразы, под влиянием которой осуществляется размножение вируса.

Результаты исследования позволили начать ІІІ стадию клинических испытаний препарата в Украине. В мае 2020 года было запущено многоцентровое, двойное-слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование эффективности и безопасности препарата "Амизон Макс". В ходе исследования применение "Амизона" сочеталось с базовой терапией у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести.

Испытания проводились параллельно в нескольких клиниках в разных городах Украины. К исследованию были привлечены специалисты из Германии.

Промежуточные результаты ІІІ стадии клинических исследований "Амизона" продемонстрировали его эффективность у пациентов, нуждавшихся в неинвазивной кислородной поддержке (без применения аппарата ИВЛ). В частности, на данном этапе исследования "Амизон" проявил себя как препарат, ускоряющий наступление существенного улучшения состояния пациентов в среднем до трех дней.

При этом для подтверждения или опровержения позитивной тенденции в настоящее время проводится дополнительный набор пациентов для продолжения клинических испытаний. Окончательные результаты ожидаются в конце февраля.