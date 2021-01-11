Медицина

16:27 11.01.2021

Гослекслужба не имеет информации о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19

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Гослекслужба не имеет информации о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19, сообщили в службе агентству "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу службы Романа Исаенко.

"В случае поступления такой информации она безотлагательно будет передана в правоохранительные органы", - говорится в официальном ответе Гослекслужбы на запрос агентства.

В Гослекслужбе также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств отсутствовала какая-либо информация о регистрации вакцин от COVID-19.

Как сообщалось со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса, сообщило интернет-издание "Суспильне" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Теги: #гослекслужба #вакцина
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