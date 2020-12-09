Медицина

16:15 09.12.2020

Кабмин одобрил страховые выплаты студентам-медикам и интернам в случае привлечения к борьбе с COVID-19

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Кабмин одобрил страховые выплаты студентам-медикам и интернам в случае привлечения к борьбе с COVID-19

Кабинет министров Украины распространил государственные гарантии социальной защиты на студентов-медиков и интернов в случае привлечения их к борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19 распространен на студентов-медиков 5-6 курсов и интернов, допущенных к работе по борьбе с коронавирусом.

Теги: #медики #страховка #студенты #кабмин
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