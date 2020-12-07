Частные клиники подготовили немногим более 260 коек для пациентов в COVID-19 – Ляшко

Украинские частные клиники подготовили 262 койки для пациентов в COVID-19, из них в настоящее время заняты 254.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в настоящее время частный коечный фонд для пациентов с COVID-19 создан в шести клиниках –две клиники в Одесской области, три в Киеве, еще одна клиника в Киевской области.

Больше всего "ковидных" коек подготовили частные клиники Одесской области, где подготовлены 131 койка. Из них на сегодняшний день заняты 123.

В трех клиниках Киева подготовлено 104 койки, в настоящее время заняты все. Также заняты все 27 частных "ковидных" коек, подготовленных в Киевской области.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения в настоящее время изучает механизмы привлечения частных клиник в борьбе с распространением COVID-19. При этом Ляшко подчеркнул, что частные клиники уже имеют возможности оказывать медпомощь пациентам с COVID-19 за средства госбюджета, подписав контракт с Национальной службой здоровья Украины на соответствующий пакет медуслуг.

"Но пока контракты с НСЗУ они не подписывают", - констатировал Ляшко.

Он отметил, что Минздрав планирует обсудить с частными клиниками возможность их привлечения к вакцинации медработников от COVID-19.

"Думаю, что если мы сможем привлечь частные клиники к вакцинации групп риска, в частности, их сотрудников, медработников, то вакцинация проходила бы быстрее", - сказал он, добавив при этом, что речь идет о вакцинации за средства госбюджета.