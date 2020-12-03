Вакцинация от COVID-19 во Франции начнется в ближайшие недели и будет бесплатной - премьер

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в стране будет бесплатной.

"Вакцинация будет бесплатной для всех", - сказал Кастекс на пресс-конференции.

Объявляя стратегию правительства по борьбе против COVID-19, премьер указал, что одна из целей заключается в том, чтобы гарантировать достаточное количество доз вакцин для жителей страны.

"Начало кампании по вакцинации - это вопрос ближайших недель", - отметил глава французского правительства.

По его словам, в первую очередь прививки получат пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также медработники из групп риска.

Кастекс сообщил, что власти подписали шесть предварительных контрактов на поставку вакцины разных. Он добавил, что Франция в обозримом будущем будет располагать "200 миллионами доз, что позволит привить 100 млн человек, поскольку вакцина предполагает две дозы с интервалом в несколько недель".

Он отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции постепенно улучшается, но остается "неустойчивой".