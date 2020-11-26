Медицина

17:22 26.11.2020

Нехватка физической активности приводит к смерти до 5 млн человек в год - ВОЗ

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Нехватка физической активности приводит к смерти до 5 млн человек в год - ВОЗ

До 5 млн человек умирают в мире за год по связанным с нехваткой физических нагрузок причинам, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на обновленную версию инструкций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере физического здоровья.

"Физическая активность любого типа и длительности может улучшить здоровье и самочувствие, но чем больше, тем лучше", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Руедигер Крех.

"Если вы проводите много времени сидя, на работе или в школе, вам нужно больше физической активности, чтобы противостоять разрушительным последствиям пассивного образа жизни", - отметил он.

AP отмечает, что дополненный вариант рекомендаций ВОЗ вышел в тот момент, когда множество людей в мире сталкиваются с изоляцией на фоне пандемии коронавируса. При этом, согласно подсчетам ВОЗ, в настоящее время 25% взрослых и 80% молодежи испытывают нехватку физической активности, а кризис с COVID-19 лишь усугубил ситуацию.

ВОЗ советует взрослым уделять физическим нагрузкам 2 - 2,5 часа в неделю, а подросткам - 1 час в день. Регулярная физическая активность, пояснили в ВОЗ, это важный фактор, чтобы избежать сердечного приступа, диабета и рака; она также помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.

Также, по данным ВОЗ, нехватка физической активности у части населения обходится системам здравоохранения различных стран в $54 млрд в год, вдобавок идут потери в снижении производительности труда - еще $14 млрд.

Теги: #воз #физкультура #смертность
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