Медицина

20:39 16.11.2020

В Бельгии вакцинировать население от COVID-19 будут бесплатно и на добровольной основе

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В Бельгии вакцинировать население от COVID-19 будут бесплатно и на добровольной основе

Министры, отвечающие за здравоохранение в бельгийских федеральном и региональных правительствах, согласовали в понедельник принцип бесплатности и добровольности вакцинации населения против коронавируса.

Когда национальная система здравоохранения получит вакцины, они будут доступны на бесплатной основе, а вакцинирование будет только добровольным, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на официальное коммюнике.

"Это будет дорого стоить (казне), но это чрезвычайно важная инвестиция, как для нашего общественного здравоохранения, так и для нашей экономики", - заявил министр здравоохранения федерального правительства Бельгии Франк Ванденбруке, объясняя бесплатность этой услуги.

Согласно коммюнике, цель - вакцинировать, минимум, 8 млн бельгийцев или около 70% всего населения страны.

Предстоит определить приоритетные группы вакцинирования, что, как объясняют власти, будет происходить на научной основе и по итогам общественных дебатов.

Подчеркивается также, что понадобится специфическая организационная работа. Вакцины поступят в емкостях, содержащих несколько доз. Открытая емкость, объясняют специалисты, должна быть использована в тот же день. Поэтому встает вопрос о вакцинации населения группами.

"Нужно организовать кампанию вакцинации, которая потребует объединения людей в группы тем или иным образом. Понадобится оперативная логистика, которая должна сработать", - приводят СМИ слова министра здравоохранения Ванденбруке.

При этом он признал опасения части населения в отношении вакцин.

"Есть люди, которые сомневаются, и в настоящее время мы не можем принимать решения, так как вакцины должны быть одобрены, но, когда вакцины будут одобрены независимыми институтами отрасли, с этого момента люди смогут доверять как в том, что касается положительного воздействия этих вакцин, так и безопасности их использования", - предположил министр.

Ранее в понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя в Брюсселе о планах заключения очередного, пятого по счету, контракта ЕС на закупку вакцины против COVID-19 для государств-членов Евросоюза, заявила: "На данном этапе мы не знаем, какие вакцины будут безопасными и эффективными".

Она пояснила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст разрешение на вакцины только после тщательной оценки.

Теги: #вакцинирование #бельгия
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