Медицина

11:45 16.11.2020

"Биофарма" начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом

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"Биофарма" начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) начала строительство лабораторного корпуса с коворкингом, в котором можно будет арендовать лабораторные мощности.

Как сообщил руководитель и совладелец компании Константин Ефименко на совей странице в соцсети Facebook, инвестиции в проект составят $7,5 млн.

Планируется, что строительство будет завершено в декабре 2021 года.

Лабораторный корпус включает: микробиологическую лабораторию, химическую лабораторию, молекулярно-биологическую лабораторию, научно-исследовательскую лабораторию и лабораторный коворкинг.

Ефименко уточнил, что "украинские предприниматели, создающие стартапы в фармацевтике, смогут получить доступ в лабораторию по себестоимости (стоимость реактивов и труда)".

"Такая лаборатория дорогая, дополнительные затраты - это постановка методов тестирования. Уверен, что для стартапа это непосильно, а в Украине нет такого сервиса. Проверено. Заработает коворкинг со всем необходимым оборудованием для работы с клетками, поэтому, каждый студент биологического или химического направления бесплатно получит доступ к новейшему оборудованию и технологиям", - написал Ефименко.

Как сообщалось, в июне "Биофарма" заявила о планах инвестировать в строительство на территории завода в городе Белая Церковь (Киевская обл.) нового офисно-лабораторного комплекса $7 млн.

Biopharma - украинская биотехнологическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет.

Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу, поставляет свою продукцию в более чем 30 стран мира. Осенью 2019 года Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.

Компания развивает сеть собственных плазмацентров. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове.

Теги: #лаборатория #коворкинг #биофарма
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